Tennis, Ct Cacciari e Pol.2000 subito a segno nel campionato Ladies 45

Circolo Tennis Cacciari Imola e Polisportiva 2000 Cervia subito a segno nella prima giornata della fase regionale a gironi del campionato Ladies 45. Il Ct Cacciari è andato a vincere per 2-1 sui campi del Ct Cavriago: Francesca Rubinato-Adriana Andreani 7-5, 6-4, Silvia Poli-Daniela Rinaldi 6-3, 7-6, Rinaldi-Corradini b. Bellei-PIccolomini 6-4, 3-6, 10-3. Vittoria in trasferta anche per la Polisportiva 2000 Cervia che ha battuto 2-1 il Tc Riccione: Elena Tarini-Emanuela Marchetti 6-1, 6-2, Antonella De Berardinis-Valentina Benati 6-1, 6-3, Tarini-Benedettini b. De Berardinis-Cesarini 7-6, 6-3. Domenica (dalle 14.30): Polisportiva 2000 Cervia-Ct Cavriago e Ct Cacciari-Tc Riccione.