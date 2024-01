Tennis, Crystal Aratari si gioca la finalissima dell’Open di Porto San Giorgio

Prima finale in carriera, a livello Open, per Crystal Aratari. La giovanissima giocatrice di San Giovanni in Marignano, portacolori del Galimberti Tennis Team, è approdata al match-clou nel torneo nazionale Open di Porto San Giorgio, il 6° trofeo “Acom Sorbatti” dotato di 1500 euro di montepremi. La 2.8 romagnola ha battuto nei quarti la 2.7 Giulia Giorgi (n.2) per 6-3, 6-0 ed in semifinale l’altra 2.7 Giulia Sophia Di Concetto (n.3) per 7-6, 4-6, 12-10. Oggi alle 15.30 la finalissima contro la 2.6 Ginevra De Angelis, testa di serie n.1, che nell’altra semifinale si è imposta per 6-3, 5-7, 10-7 sulla 2.7 Linda Canestrari (n.4).