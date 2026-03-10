Tennis, Crociati e Amatori passano il turno a Cesena

Dopo Alice Amadori (Ct Cesena) anche Tatiana Scoccianti (Asbi Imola) e Letizia Crociati (Ct Cesena) si qualificano per il tabellone finale nel torneo di 3° categoria femminile del Ct Cesena. Turno di qualificazione: Alice Amadori (4.1, n.2)-Antonia Iezzi (4.2) 5-7, 7-5, 11-9, Tatiana Scoccianti (4.1, n.1)-Anna Lisa Armenise (4.3) 6-4, 6-1, Letizia Crociati (4.2)-Barbara Salvi (4.1, n.3) 6-3, 6-0. Primo turno tabellone finale: Letizia Crociati-Lucia Tarlazzi (3.5) 6-4, 6-3, Amadori-Paola Mordini (3.4) 6-7 (8), 6-5 e ritiro.