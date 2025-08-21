Tennis, Costanzo in tabellone a Cesena

Primi match nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni”. Secondo turno tabellone di 4°: Claudio Santoni (4.3)-Filippo Bondi (4.3) 6-1, 7-6 (1), Nicholas Forlivesi (4.3)-Andrea Gobbi (4.5) 6-1, 6-0, Mirko Viroli (4.3)-Marco Magrini (4.4) 4-6, 6-4, 11-9, Lorenzo Lami (4.4)-Alberto Marciano (4.2) 6-3, 6-2, Francesco Peuzzi (4.3)-Marco Gottardo Mellina (Nc) 6-2, 6-3, Lorenzo Pistocchi (4.3)-Gianni Mengozzi (4.4) 6-4, 4-6, 10-6, Riccardo Palai (4.3)-Dario Ventura (4.5) 2-6, 6-0, 10-2. 3° turno: Luca Bernabei (4.4)-Riccardo Degli Angeli (4.2) 6-3, 6-1, Flavio Caporali (4.3)-Davide Fagioli (4.1, n.6) 6-4, 7-6 (2), Emanuele Battistini (4.2)-Federico Ricci (4.1) 6-2, 6-7 (4), 10-6. Turno di qualificazione: Giacomo Costanzo (4.2)-Massimo Andreucci (4.1, n.7) 6-0, 6-3.