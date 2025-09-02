Tennis, Costantini al 4° turno a Misano

Sui campi del Misano Sporting Club va in scena il torneo di 4° maschile. Si parte con la sezione Nc, tabellone finale, primo turno: Matteo Della Biancia (Nc)-Enrico Fantini (4.6) 6-0, 6-2, Omar Vergari (4.5)-Giuliano Battistini (Nc) 6-3, 6-4, Pierluigi Pennacchini (4.5)-Paolo Petrone (Nc) 6-2, 4-6, 10-6, Stefano Muccini (4.6)-Giovanni Cianciaruso (Nc) 6-4, 2-6, 10-7. Secondo turno: Paolo Cancellato (4.4)-Manuel Masia (4.4) 7-5, 6-1. Terzo turno: Francesco Lori Costantini (4.4)-Jorg Pfister (4.3, n.6) 7-5, 6-7, 11-9.