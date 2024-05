Tennis, Coriano: i verdetti del torneo giovanile

Si è concluso il torneo nazionale giovanile Under 12-14, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Coriano. Nell’Under 14 femminile sale sul gradino più alto Eva Raimondi (Tc Riccione) che in finale supera Agata Bravin (Galimberti Tennis Team) per 7-5, 6-1. Semifinali: Eva Raimondi (n.1)-Ginevra Baldazzi 6-3, 6-1, Agata Bravin (n.2)-Giulia Conti 6-1, 6-2.

Nell’Under 14 maschile match-clou tra Ian Catallo (Tc Faenza) e Jacopo Andruccioli (Tc Viserba). Il titolo è andato a Jacopo Andruccioli che si è imposto in finale per 2-6, 7-5, 10-7.

Semifinali: Ian Catallo-Jacopo Canini (n.4) 6-2, 3-6, 10-7, Jacopo Andruccioli (n.3)-Alessandro Damiani 6-0, 6-1.

Il giudice arbitro titolare è stato Giuseppe Del Bianco, giudice del tabellone Galileo Guiducci, direttrice di gara Sabrina Bertuccioli.