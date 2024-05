Tennis, Corbelli e la Marino dominano al Maretennis

Al rush finale sui campi del Maretennis il memorial “Gianmaria Farina”, il torneo nazionale di 4°. Nel maschile successo di Marco Corbelli (Ct Rimini) in finale su Franco Carlini (Centro Tennis Argenta) 6-4, 7-6. Semifinali: Marco Corbelli (4.3, n.13)-Simone Vittori (4.6) 6-1, 6-2, Franco Carlini (4.3)-Thomas Zagnoli (Nc) 6-3, 6-0. Nel femminile Sofia Marino (Tc Ippodromo Cesena) ha battuto nel match-clou 6-1, 6-1, Benedetta Tolomei (Forum Forlì). Semifinali: Sofia Marino-Roberta Montanari 6-0, 6-2, Benedetta Tolomei-Cecilia Spighi 6-2, 6-3.

Intanto da domani scatta sempre su campi del Maretennis il torneo Veterani Over 45, 55, 65 e Ladies 40, nel complesso 79 giocatori al via nei quattro tabelloni in programma.