Tennis, Coppini protagonista al Venustas

Prosegue al Ct Venustas il torneo Under 11-12 e 14, maschile e femminile, scattato sabato. Si tratta del trofeo Under del Gelso. Under 12 maschile, secondo turno: Tommaso Semprini-Achille Fattini 6-3, 6-1, Riccardo Tarricone-Pietro Frisoni 6-2, 6-0, Francesco Facondini-Lorenzo Bonantini 6-1, 7-6 (5), Riccardo Tarricone-Lorenzo Antonino Lazzara 6-0, 6-3. Under 14 maschile, secondo turno: Noè Dell’Aquila-Mattia Piepoli 4-6, 6-1, 10-8, Gabriele Lasconi-Riccardo Paglionico 7-6 (3), 7-6 (4), Nicolò Piepoli-Alessandro Morigi 6-3, 6-1, Filippo Ricciardi-Lorenzo Aloisi 6-4, 6-4, Leonardo Giuliani-Leone Lazzara 3-6, 6-3, 10-7. Terzo turno: Matteo Coppini-Tommaso Volponi 6-1, 6-1. Nel femminile le big sono nell’ordine Ginevra Baldazzi e Camilla Brolli.