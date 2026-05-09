Tennis, Coppi, Rinaldini, Carlotti nei quarti a Viserba

Dopo Pietro Matteini e William Di Marco, anche Vincenzo Coppi (Country Club), Pietro Rinaldini (Ct Casalboni), Lorenzo Marchioni (Ct Castenaso) ed Enea Carlotti (Ct Cicconetti) conquistano i quarti di finale nel torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Ottavi: Pietro Matteini (3.2)-Luca Amati (3.1, n.1) 6-3, 6-3, Vincenzo Coppi (3.1, n.8)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-4, 6-3, William Di Marco (3.1, n.4)-Alessandro Laganà (3.3) 7-6, 6-3, Pietro Rinaldini (3.1, n.3)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-0, 6-2, Lorenzo Marchioni (3.1, n.7)-Emanuele Ascani (3.2) 7-6, 7-6, Enea Carlotti (3.1, n.2)-Alessandro Cortesi (3.3) 6-4, 6-3.