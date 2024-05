Tennis, Coppa delle Viole verso la conclusione

Si avvia alla conclusione una classicissima del tennis giovanile italiano, la 45esima edizione della Coppa delle Viole, la grande rassegna del tennis giovanile organizzata dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna.

Nell’Under 10 maschile successo di Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) in finale su Filippo Bregoli (Club La Meridiana) per 2-6, 6-1, 10-8.

Quarti: Filippo Bregoli-Denny Bentini 6-4, 6-0, Pietro Allegra-Davide Bonazza 2-6, 7-6, 10-7. Semifinali: Tommaso Cavassi-Amil Salami 7-6, 5-7, 10-1, Filippo Bregoli-Pietro Allegra 4-6, 6-3, 13-11. Nell’Under 12 femminile sul gradino più alto sale Ilinka Cilibic (n.1), portacolori del Ct Massa, promettente giocatrice che si allena al Ct Zavaglia, che ha approfittato in semifinale del forfait di Ioana Bala, mentre in finale ha battuto 7-5, 6-1 Martina Ruggeri. Quest’ultima, portacolori della Coopesaro Tennis, seconda testa di serie, in semifinale si è imposta per 6-1, 6-3 su Diamante Campana. Nell’Under 12 maschile semifinali per Gabriele De Vita e Leonardo Satta, due giocatori portacolori del Ct Zavaglia. Tabellone finale, quarti: Filippo Terenzi (n.1)-Diego Gentile 7-5, 6-3, Gabriele De Vita-Cesare Biondi (n.4) 7-5, 6-2, Mattia Vincenzi (n.3)-Riccardo Briganti 4-6, 7-5, 10-8, Leonardo Satta (n.2)-Noè Baldini 4-6, 6-0, 11-9. Semifinali: De Vita-Terenzi 6-4, 7-5, Satta-Vincenzi 6-3, 5-7, 10-5. Il torneo Under 14 maschile ha visto il successo di Riccardo Bogdan Pastrav (Ct Bologna) in finale su Diego Tarlazzi (Tc Faenza) per 6-4, 6-4. Quarti: Riccardo Bogdan Pastrav (n.1)-Achille Mari 6-0, 6-3, Lorenzo Gambaccini-Giovanni Neri (n.4) 7-5, 6-1, Lorenzo Neri (3)-Michele Tonti 6-1, 6-0, Diego Tarlazzi (n.2)-Andrea Picariello 6-2, 6-3. Semifinale: Diego Tarlazzi (n.2)-Lorenzo Neri (n.3) 7-5, 6-0, Riccardo Bogdan Pastrav-Lorenzo Gambaccini 6-3, 6-3.

Nell’Under 16 femminile finale la tra n.1 Sara Aber, beniamina di casa e la n.2 Nicole Ballotta (Virtus Bologna). Nel match-clou si è imposta la ravennate per 6-3, 6-1.

Semifinali: Aber-Gioia Bassi (n.4) 6-0, 6-1, Ballotta-Greta Degli Angeli (n.3) 6-1, 7-6.