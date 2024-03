Tennis coppa delle Province, tre club romagnoli alle final four

Una clamorosa dimostrazione di forza, organizzazione e qualità. E’ quella del movimento giovanile romagnolo che ha portato tre squadre, rappresentanti le province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, alla final four della Coppa delle Province in programma il 20 e 21 aprile sui campi del Tc Faenza. Nei quarti di finale la squadra di Ravenna ha sconfitto 8-1 Parma, Forlì-Cesena si è imposto in trasferta 4-3 a Reggio Emilia, mentre Rimini ha travolto a domicilio 8-1 Ferrara. L’altra squadra qualificata è Modena. Il 20 aprile le semifinali: Ravenna contro Forlì-Cesena e Rimini-Modena.