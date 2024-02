RIMINI. Giocata la seconda giornata della Coppa delle Province, la competizione a squadre indoor riservata alle Rappresentative Provinciali (maschile e femminile) per i nati negli anni 2014-2016. Nel girone da quattro squadre Ravenna ha battuto Rimini 5-4 nel match andato in scena sui campi del Tennis Club Riccione, mentre Modena ha battuto in casa 8-1 il team di Forlì/Cesena. Domenica 25 febbraio la terza ed ultima giornata della prima fase con Ravenna-Modena e Forlì/Cesena-Rimini.