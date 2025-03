Tennis, Coppa delle Province: i risultati della terza giornata

Giocata la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi della Coppa delle Province, la competizione a squadre indoor riservata alle Rappresentative Provinciali (maschili e femminili) per i nati dal 2015 al 2017. Nel girone A Rimini ha vinto per 5-4 il derby su Ravenna sui campi del Tc Faenza, mentre nel girone B il team di Forlì-Cesena è stato battuto sui campi del Ct Cesenatico da Modena per 6-3. Da domenica 16 marzo si riparte con il tabellone regionale ad eliminazione diretta, le squadre romagnole scenderanno in campo il 29 marzo con Bologna Blu (Bologna ha due squadre)-Rimini, Forlì-Cesena contro il vincente tra Piacenza-Reggio Emilia e Ravenna contro la vincente tra Ferrara e Bologna Rosso.