Tennis, Coppa delle Province: domani la final four

La Coppa delle Province entra nel vivo con la final four in programma nel week-end al Ct Faenza. I quarti di finale hanno delineato il quadro delle quattro squadre che si contenderanno il titolo regionale. A staccare il pass per le semifinali sono state Rimini, Forlì-Cesena, Bologna Rosso e Modena, protagoniste di vittorie convincenti nei rispettivi incontri. Rimini ha battuto Bologna Blu 7-2, stesso punteggio tra Forlì/Cesena-Reggio Emilia e Modena-Parma, con le prime vincenti sulle seconde. Più combattuta la sfida tra Bologna Rosso e Ravenna, con i felsinei che hanno avuto la meglio 6-3. Così le semifinali: Rimini e Forlì-Cesena da una parte del tabellone, dall’altra Bologna Rosso sfiderà Modena. Si parte domani alle 13.30, le due finali domenica dalle 9.