Tennis, Coppa Davis e Billie Jean King Cup al Tc Faenza dall’8 all’11 febbraio

FAENZA. Sabato 8 febbraio la Federazione Italiana Tennis e Padel consegnerà al Tennis Club Faenza la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i due più importanti trofei internazionali per nazioni, entrambi vinti alla fine dello scorso anno dalle nazionali azzurre maschile e femminile. Il Circolo di Via Medaglie d’Oro esporrà le due prestigiose coppe nei propri locali per tre giorni, fino alla mattina dell’11 febbraio. Tutti i cittadini potranno visitarle, ammirarle e casomai scattarsi una foto ricordo. “Siamo estremamente emozionati per la possibilità di ospitare presso il nostro Circolo due trofei tra i più importanti del mondo dello sport – dice l’avvocato Andrea Ciani, presidente del Tennis Club Faenza - E’ un onore che la Federazione Tennis e Padel ha riservato a pochissimi Circoli sul territorio nazionale e permetterà a tutti i nostri ragazzi e agli appassionati di festeggiare dal vivo la vittoria delle squadre italiane in Coppa Davis e Billie Jean King Cup nel 2024. Coglieremo l’occasione per celebrare il tennis faentino, che ha trascorsi importanti in queste competizioni, in un evento che stiamo organizzando per sabato 8 febbraio al Circolo di Faenza”.