Tennis, Coppa d’Inverno: Emilia-Romagna a segno

Prosegue la fase di qualificazione della “Coppa d’Inverno 2023”, 15ª edizione della gara a squadre per rappresentative regionali Under 14 (riservata alle annate 2009 e 2010) che al termine decreterà la compagine campione d’Italia.

Fino a domenica 10 dicembre si disputano quattro raggruppamenti da 4 squadre (14 di diritto sulla base dei risultati delle Finali Nazionali di “Coppa Belardinelli”, più le due qualificate dalla precedente fase di pre-qualificazione): ciascuna sfida prevede lo svolgimento di un singolare maschile Under 14, un singolare femminile Under 14, un singolare maschile Under 13, un singolare femminile Under 13 e due doppi liberi (uno maschile e uno femminile). Le prime classificate di ciascun gruppo saranno protagoniste della Final Four, in programma durante il periodo delle vacanze natalizie al Centro Tecnico Federale di Tirrenia. Nella prima giornata da registrare le vittorie di Lombardia e Liguria (Girone A), Toscana e Emilia Romagna (Girone B), Veneto e Lazio (Girone C), Piemonte e Puglia (Girone D). Nel girone B sui campi del Tennis Club Pistoia l’Emilia Romagna ha travolto 6-0 la Campania.

Nei singolari: Maria Vittoria Ranieri-Giorgia De Blasio 4-6, 6-2, 7-4, Sofia Cadar-Vittoria Vecchiarelli 6-3, 6-1, Riccardo Pretolani-Mattia Autorino 6-2, 7-5. Doppio femminile: Aratari-Galeazzi b. Masoni-Petrocelli 7-5, 4-6, 10-3.