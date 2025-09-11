Tennis, Cola e Torri al 5° turno al Paradiso

Avanza sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Tabellone di 3°, secondo turno: Marcos Miguel Felice (3.3)-Filippo Caminati (3.3) 6-0, 6-0, Andrea Borghetti (3.3)-Tommaso Zanzini (3.3) 6-2, 6-3, Alessandro Laganà (3.4)-Riccardo Fusconi (3.4) 6-1, 6-3, Francesco Mazzotti (3.4)-Federico Pizzinelli (3.4) 7-5, 6-4, Alessandro Monti (3.3)-Alessandro Casanova (3.3) 1-0 e ritiro, Riccardo Briganti (3.3)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-7 (1), 6-4, 10-8. Quarto turno: Marco Cola (3.3)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-1, 4-6, 10-6, Andrea Torri (3.4)-Jacopo Andruccioli (3.3) 3-6, 6-4, 10-8.