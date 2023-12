Tennis Club Riccione, tempo di festa per chiudere il 2023

Una grande festa per chiudere una grande annata sportiva. Sabato sera è andata in scena nella splendida cornice del Grand Hotel Des Bains nella Perla Verde la festa sociale del Tennis Club Riccione, che ha visto la partecipazione di 185 persone tra giocatori, tecnici, dirigenti e tanti appassionati e frequentatori del Club. A fare gli onori di casa il presidente Moreno Pecci e tutto il Consiglio direttivo, invitato d’onore il presidente del Consiglio Comunale Simone Gobbi. Lunga la lista dei premiati al termine di una stagione ricca di soddisfazioni dal punto di vista tecnico. Le premiazioni sono state coordinate dai maestri Fabrizio Serafini, Federica Cerri, Tony Lo Paro, Luca Marco Casanova, Massimiliano Botticelli, i preparatori Mauro Casalicchio e Daniele Sannaciccia. “Abbiamo una scuola tennis che è un vero punto di riferimento a livello nazionale, siamo una Top School nella graduatoria federale – ha detto il presidente Moreno Pecci – in questo momento frequentata da 100 ragazzi nella scuola tennis e 60 nell’agonistica”.

Questo l’elenco dei premiati. La squadra Under 14 maschile: Mattia Brega, Enrico Curiazio, Leonardo Capogrossi, Julian Manduchi, Antonio Muratori e Leone De Sisto. Premiazione speciale alle due squadre Under 12 femminile e Under 12 maschile rispettivamente seconde e terze classificate in Regione e qualificate alla fase nazionale: Diletta Sabbioni, Anna Parmeggiani, Ioana Bala, Pietro Tombari ed Alessandro Bacchini. Premio speciale alle Ladies 40 (squadra limitata alle 4.4) qualificate al tabellone nazionale andato in scena a Firenz: Adise D’Erasmo, Marina Tenti, Emanuela Marchetti, Annalisa De Paulis, Antonella De Berardinis. Un premio è andato ai ragazzi promossi a metà anno nel settore agonistico e per i nuovi venuti da altri Club al Tc Riccione: Alessandro Casanova, Francesco Muratori, Michele Tonti, Leonardo Timpano, Tommaso Mazzotti, Gianluca Valdinoci, Gioia Angeli, Eva Raimondi, Elisabetta Pastore e Ludovico Zammarchi. Premio speciale a Leonardo Capogrossi con questa motivazione: “Per il rispetto e la sportività nei confronti dei compagni e maestri e per il costante impegno in campo”. Altro premio importante è quello andato ai ragazzi che hanno rappresentato il Circolo nei tornei internazionali e per aver acquisito punti nei rankings Itf Junior e Tennis Europe: Andrea Bacchini, Alberto Mami, Federico e Raffaele Strocchi, Francesca Sparnacci, Vittoria Muratori, Alessandro Bacchini, Pietro Tombari e Diletta Sabbioni. Premio speciale per Diletta Sabbioni, 3° classificata in Regione e qualificata per i campionati italiani, Pietro Tombari, terzo classificato in Regionale e qualificato per gli assoluti ed Alessandro Bacchini, al 2° posto in Regione e qualificato per gli assoluti. Qualificati per il Master Regionale: Sofia Sanchi (Under 10), Elisabetta Pastore (Under 10), Julian Manduchi (Under 14), Ludovico Zammarchi (Under 12), Alessandro Casanova (Under 12), Gioia Angeli (Under 14), Eva Raimondi (Under 12). Premio speciale a Vittoria Muratori vincitrice del Master Regionale Under 14. Premio per la promozione delle squadre da D2 a D1 maschile e da D4 a D3 maschile: Raffaele e Federico Strocchi, Alberto Mami, Francesco Serafini e Julian Manduchi.

Premio per le squadre agonistiche 2023. Under 10 misto: Sofia Sanchi, Rachele Gusella e Waleska Lusini. Under 12 femminile: Anita Amadio, Emma Morelli, Valentina Baldinini. Under 12 maschile: Davide Capodagli, Leonardo Cenciarini, Luca Magnoni e Timoteo Levchenko. Under 14 femminile: Eleonora Ciuffoli, Lola Arlotti, Lavinia Porisini, Cecilia Mami, Vittoria Muratori e Giorgia Muratori. Gran finale dedicato al Padel, disciplina importante nell’ambito del Tennis Club Riccione. Premi sono andati a Matteo Bartolini, campione Europeo Over 55 a squadre, a Teo Zapata, punto di forza del Padel Club Riccione, n.44 del ranking mondiale, Luigi Capodagli e Luca Berardi, instancabili dirigenti e giocatori, ed al maestro Tony Mami.