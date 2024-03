Tennis Club Riccione: parte l’avventura della C femminile

E’ tutto pronto per l’esordio della squadra del Tennis Club Riccione nel campionato di serie C femminile. Ai nastri di partenza una squadra ambiziosa, quella della Perla Verde, protagonista di un campionato importante come è la serie C che vede in campo tante giocatrici di 2° categoria. La formazione riccionese inizia il suo cammino nella prima fase di qualificazione regionale nel 4° girone in compagnia di Circolo Tennis Cacciari Imola, San Marino Tennis Club, Tennis Club Ippodromo Cesena e Tc Faenza. Esordio molto impegnativo domenica (dalle 9) in casa contro il Tc Ippodromo. La formazione del Tc Riccione è composta dalle 2.7 Francesca Sparnacci ed Elisa Pari, dalla 3.1 Carlotta Mercolini, dalle 3.2 Vittoria Muratori e Letizia Migani e dalla 3.3 Federica Cerri, la maestra del Tc Riccione che è la capitana e responsabile di questo team. Da parte sua il Tc Ippodromo è formazione davvero tosta che può schierare come punte la 2.5 Anita Picchi, la 2.8 Camilla Fabbri e la 3.1 Giulia Bancale.