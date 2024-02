Tennis, “Città di Nonantola”, venerdì via alle eliminazioni dirette

Conclusa la prima fase a gironi del trofeo “Città di Nonantola” maschile, il campionato regionale a squadre per giocatori con classifica massima 3.4. Nel 9° girone si qualificano Ct Cesena A, Forum Tennis Forlì e Misano Sporting Club. Nella 3° ed ultima giornata della prima fase Misano Sporting Club-Forum Tennis Forlì 2-1: Enrico Gaddoni-Riccardo Delle Site 6-2, 6-0, Leonardo Maccaferri-Umberto Uguccioni 6-4, 6-2, Magnani-Pentucci b. Vacca-Perpignani 1-6, 7-5, 10-8. Ct Cesena A-Tc Mercatese 3-0: Riccardo Mondardini-Mirco Boschi 6-2, 6-2, Tommaso Lombardi-Stefano Versari 6-3, 6-3, Maltoni-Pacchioni b. Rinaldi-Ravegnini 6-4, 7-5. Nel 12° girone Ct Castenaso-Asbi Imola 3-0. Nel 13° girone si qualifica il Tre Colli Brisighella che nell’ultimo turno ha battuto 2-1 in trasferta il Tennis Medicina B. Dal 14° girone si qualificano Ct Massa e Tc Viserba. Nella 3° giornata il Ct Cervia ha battuto 2-1 in casa il Tennis Medicina C: Nicolò Draghetti vince per rinuncia del suo avversario, Andrea Bernardi-Francesco Sintini 7-5, 6-7, 4-1 e ritiro, Borghetti-Vincenzi b. Casolari-Gordini 6-2, 6-2. Per il Ct Massa vittoria per 3-0 sui campi del Tc Viserba: Davide Casadio-Marco Mazza 7-5, 6-2, Enrico Folli-Andrea Lombardini 6-0, 6-1, Zardi-Geminiani b. Paolini-Mariani 6-3, 6-1. Nel 15° girone il Ct Casatorre chiude con una sconfitta per 3-0 sui campi dell’Oratorio La Muratori A. Nel 17° girone passano Tc Coriano A e Polisportiva 2000 Cervia. Nell’ultima giornata il Tc Coriano A ha battuto 2-1 in casa la Polisportiva 2000 Cervia, mentre il Ct Cesena B è andato a vincere 2-1 sui campi del Ct Venustas: Ivan Pompili-Rocco Albini 6-4, 6-3, Tommaso Alberti-Marcello Gasperini 6-4, 6-3, Caminati-Rossi b. Bracci-D’Iorio 6-3, 6-4. Il 18° girone promuove Tc Faenza e Russi Sporting Club. Nella 3° giornata: Ct Cerri-Tc Faenza 1-2: Edoardo Vincenzi-Angelo Salfo 6-3, 7-5, Matteo Ceroni-Baldassarre Casamichiela 6-2, 6-1, Pirani-Violini vincono per rinuncia. Il Russi Sporting Club ha battuto in casa 2-1 il Tc Coriano B: Alessandro Pari-Pietro Martines 1-6, 6-4, 10-4, Massimo Baldini-Davide Sanchi 3-6, 6-1, 10-6, Luciani-Melandri b. Sodani-Montanari 6-4, 6-3.

Venerdì alle 19 scatta la seconda fase ad eliminazione diretta. Queste le sfide per le squadre romagnole: Ct Reggio Emilia-Tre Colli Brisighella, San Martino Sport A-Tc Viserba, Misano Sporting Club-Ct San Biagio, Ct Castiglione dei Pepoli-Ct Cesena A, Russi Sporting Club-Oratorio La Muratori A, Forum Tennis Forlì-Polisportiva 2000 Cervia. Direttamente al 2° turno Tc Coriano A, Ct Massa e Tc Faenza.