Tennis, “Città di Nonantola”: i verdetti della prima fase a gironi

Conclusa la prima fase a gironi del trofeo “Città di Nonantola” femminile, il trofeo regionale riservato a giocatrici con classifica massima 4.1. Nell’8° girone staccano il biglietto per la seconda fase Ct Massa e Tc Riccione A. Tc Riccione A-Tc Viserba B 3-0: Mirella Mancini-Erica Gasperoni 6-1, 6-1, Federica Bartolini-Maria Piccolo 6-4, 6-1, Schiano-Berardi b. Gasperoni-Piccolo 6-0, 6-1. Ct Massa-Ct Venustas 2-1: Erika Razzani-Letizia Monti 6-0, 6-1, Kejsi Tola-Elisa Maria Mummolo 6-4, 6-3, Bianconi-Tola b. Razzani-Mummolo 6-3, 6-2.

Da sabato (ore 14.30) scatta la seconda fase ad eliminazione diretta: Tc Riccione A-Polisportiva Nonantola, Tc Coriano-Ct Albinea, Cere-Tc Riccione B, Ct Anzola-Tc Riccione C, Tc Fidenza-Ct Rimini B. Un turno avanti Tc Viserba A, Ct Cesena e Ct Massa.

Nel 9° girone passano Ct Cesena, Tc Coriano e Tc Riccione B. Nell’ultimo turno: Tc Coriano-Tc Riccione B 2-1 e Ct Rimini A-Ct Cesena 0-3: Emma Ceccarelli-Bernadetta Soriano 6-4, 6-3, Chiara Sbrighi-Donatella Piccinini 6-3, 6-2, Sbrighi-Pignatti b. Stefanelli-Gasponi 1-0 e ritiro. Nel 10° girone disco verde per Tc Viserba A, Tc Riccione C e Ct Rimini B. Nell’ultimo turno: Ct Cerri-Ct Rimini B 0-3, Tc Viserba A-Tc Riccione C 2-1: Camilla Moroni-Adise D’Erasmo 6-2, 6-3, Roberta Fabbri-Emma Molinari 6-2, 6-0, Moroni-Di Marco b. De Paulis-Tenti 6-7, 6-3, 10-5.