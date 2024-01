Tennis, cinque vittorie per il Tc Viserba nei tornei regionali indoor

Inizia davvero molto bene il cammino delle squadre targate Tennis Club Viserba nei tornei regionali indoor. Siamo nelle fasi a girone, l’obiettivo per tutte è la qualificazione alla successiva fase a tabellone ad eliminazione diretta.

Nel trofeo “Giovannino Palmieri” maschile (limitato ai giocatori massimo 2.6) il Tennis Club Viserba A ha iniziato con un rotondo successo casalingo per 3-0 sul Russi Sporting Club. Questi i parziali: Luca Bartoli-Riccardo Cicinelli 6-0, 6-2, Alessandro Manco-Giacomo Gordini 6-1, 6-0. Il doppio non è stato disputato. Domenica alle 9 il Tennis Club Viserba A farà visita al Tc Ippodromo B di Cesena. Il Tc Viserba B è stato battuto 3-0 contro il Ct Rimini, sconfitte per William Di Marco (5-7, 6-0, 10-1, Alessandro Cortesi per mano di Riccardo Muratori per 6-1, 6-2 ed il doppio Corbelli-Marconi per 6-3, 6-2.

Nel trofeo “Città di Nonantola” femminile la squadra del Tc Viserba B è stata sconfitta 2-1 in casa 2-1 dal Ct Venustas di Igea Marina: Anna Brandi-Maria Piccolo 6-7, 7-5, 10-4, sconfitta di Mara Grandi nel suo singolare per 6-1, 7-6, vinto il doppio formato da Maria Piccolo ed Anastasia Bernardi per 6-1, 7-5. La squadra A ha vinto 2-1 con il Circolo Tennis Cerri di Cattolica, grazie ai successi di Nicole Di Marco ed Emma Molinari.

Nel torneo Over 55 del trofeo “Ivo Mingori” il Tc Viserba è andato a vincere per 2-1 sui campi del Russi Sporting Club grazie ai successi di Herman Amati (6-0, 6-1) e del doppio Amati-Roberto Renzi (6-4, 6-1), mentre è stato sconfitto nel suo singolare Roberto Sacchini al terzo set. Ottimo esordio della squadra viserbese nel trofeo “Città di Nonantola” maschile con il successo per 2-1 sul Ct Cervia, a segno Pasquale De Musso, sconfitta per Alessandro Mariani, vittoria di Fabio De Santis-Marco Mazza.

Una vittoria ed una sconfitta nel trofeo femminile “Marina Quattrocchi” riservato alle giocatrici con classifica massima 3.1. A segno la squadra A per 3-0 sul Ct Cesena: Sara Zaccaria-Alice Amadori 6-4, 5-7, 10-7, Jessica Barbieri-Elisabetta Zoffoli 6-2, 2-6, 10-4, Barbieri-Zaccaria b. Crociati-Molari 6-4, 6-3. La squadra B è stata battuta dal Tc Ippodromo Cesena, sconfitte nei singolari Sofia Baldani (6-0, 6-4) e Viola Amati (5-7, 6-3, 10-8).