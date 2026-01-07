Tennis, cinque romagnoli in finale al Lemon Bowl: Micol Foggia vince nelle Under 10 / GALLERY

ROMA. I giovani talenti romagnoli protagonisti fino alle battute finali nella 42esima edizione del Lemon Bowl, il classico torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, a partecipazione straniera organizzato da vari Circoli romani, a cominciare dall’Appia Country Club.

Nell’Under 10 maschile si ferma solo in finale Tobias Amadori, portacolori di Tennix Training Center, che in semifinale si era imposto per 6-3, 6-2 Carlo Martelli. Match-clou contro l’inglese Levente Sabato e sconfitta per il romagnolo per 4-6, 6-3, 10-4.

Nell’Under 10 femminile successo della romagnola Micol Foggia che ha regolato 6-0, 6-2 in semifinale Christina Kucera ed in finale la compagna di team al Club La Meridiana, Vittoria Arginelli, per 6-3, 6-3.

Nei tabellone dei 2015 stop in finale dopo una bellissima marcia per Beatrice Benvenuti (Tc Riccione), allieva della Ravenna Tennis Academy, che ha battuto in semifinale Aria Faccincani per 6-3, 6-7, 10-8. Finale contro Margherita Banchero e sconfitta per la romagnola per 7-5, 6-7, 10-7.

Nel maschile finale per il riminese Mattia Sena (Ct Cicconetti) che ha battuto in semifinale Mattia Zompa per 6-2, 6-3. Finalissima contro Piermario Delia (Circolo del Tennis e della Vela di Messina) ed anche in questo caso è arrivata una sconfitta al super tie-break che sostituiva il terzo set: 6-2, 3-6, 10-6 lo score finale.

Nel tabellone Under 14 femminile la ravennate Diamante Campana era la n.1 del seeding ed è approdata in finale dopo il successo in semifinale su Matilde Amich (n.4) per 7-5, 7-5. Finalissima contro Stephany Antonia Bondoc (n.3) e sconfitta di misura per la romagnola per 6-1, 2-6, 12-10.