Tennis, cinque romagnoli in finale al Lemon Bowl: Micol Foggia vince nelle Under 10 / GALLERY

Tennis
La premiazione degli Under 10
La premiazione degli Under 10
La premiazione di Beatrice Benvenuti
La premiazione di Beatrice Benvenuti
La premiazione di Diamante Campana
La premiazione di Diamante Campana

ROMA. I giovani talenti romagnoli protagonisti fino alle battute finali nella 42esima edizione del Lemon Bowl, il classico torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, a partecipazione straniera organizzato da vari Circoli romani, a cominciare dall’Appia Country Club.

Nell’Under 10 maschile si ferma solo in finale Tobias Amadori, portacolori di Tennix Training Center, che in semifinale si era imposto per 6-3, 6-2 Carlo Martelli. Match-clou contro l’inglese Levente Sabato e sconfitta per il romagnolo per 4-6, 6-3, 10-4.

Nell’Under 10 femminile successo della romagnola Micol Foggia che ha regolato 6-0, 6-2 in semifinale Christina Kucera ed in finale la compagna di team al Club La Meridiana, Vittoria Arginelli, per 6-3, 6-3.

Nei tabellone dei 2015 stop in finale dopo una bellissima marcia per Beatrice Benvenuti (Tc Riccione), allieva della Ravenna Tennis Academy, che ha battuto in semifinale Aria Faccincani per 6-3, 6-7, 10-8. Finale contro Margherita Banchero e sconfitta per la romagnola per 7-5, 6-7, 10-7.

Nel maschile finale per il riminese Mattia Sena (Ct Cicconetti) che ha battuto in semifinale Mattia Zompa per 6-2, 6-3. Finalissima contro Piermario Delia (Circolo del Tennis e della Vela di Messina) ed anche in questo caso è arrivata una sconfitta al super tie-break che sostituiva il terzo set: 6-2, 3-6, 10-6 lo score finale.

Nel tabellone Under 14 femminile la ravennate Diamante Campana era la n.1 del seeding ed è approdata in finale dopo il successo in semifinale su Matilde Amich (n.4) per 7-5, 7-5. Finalissima contro Stephany Antonia Bondoc (n.3) e sconfitta di misura per la romagnola per 6-1, 2-6, 12-10.

