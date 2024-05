Tennis, cinque romagnole nei quarti Under 16

Cinque squadre romagnole su otto nei quarti del tabellone regionale del campionato italiano Under 16 maschile. Si tratta di Ct Massa Lombarda A, Ct Cesena, Tc Valmarecchia, Ten Sport Center e Tc Riccione. All’esordio nel tabellone regionale il Ct Massa A ha sconfitto 2-0 il Ct Albinea: Matteo Ceppi-Gianmaria Baisi 6-0, 6-1, Jacopo Liverani-Filippo Paglia 6-1, 6-0. Ct Cicconetti A-Ct Cesena 0-2: Gabriele Sgroi-Francesco Pazzaglini 6-0, 6-3, Andrea Monti-Luca Lorenzi 6-1, 6-1. Il Tc Valmarecchia ha battuto il Ct Zavaglia per ritiro. Il Ten Sport Center ha travolto in casa per 3-0 il Ct Pavullo A: Dario Zamagna-Filippo Fiandri 6-1, 6-0, Federico Baldinini-Federico Figurelli 6-0, 6-1, Zamagna-Baldinini b. Figurelli-Fiandri 6-2, 6-2. Il Tc Riccione A ha sbancato 2-0 i campi del Nettuno Tc Bologna: Luca Butti-Filippo Alberghini 6-1, 6-3, Francesco Muratori-Robert Andrei Stancurel 7-6, 4-6, 6-4. Così sabato (dalle 14.30) nei quarti: Ct Cesena-Ct Massa A, Tc Valmarecchia-Cus Ferrara, Tc Riccione A-Ten Sport Center.