Tennis, Cicconetti e Viserba a segno nell’Under 16

Ct Cicconetti e Tc Viserba a segno nella prima giornata del campionato Under 16 femminile. Nel 2° girone Il Ct Cicconetti ha vinto 2-1 a Imola contro la Tozzona Tennis Park: Bianca Lugaresi-Maya Franceschelli 6-1, 6-2, Giulia Donattini-Valentina Flenghi 7-5, 6-4, Lugaresi-Flenghi b. Franceschelli-Donattini 5-7, 6-2, 11-9. Il Tc Viserba ha regolato in casa per 3-0 il Ct Cesenatico: Camilla Moroni-Adele Baldazza 6-3, 6-0, Emma Molinari-Beatrice Giannubilo 6-3, 6-3, Moroni-Di Marco b. Baldazza-Giannubilo 6-3, 6-1.