Tennis: Chiarello, Vinetti, Orlando e Baldinini nei quarti all’Open del Ct Cervia

CERVIA. Si giocano i match del tabellone finale nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cervia, dotato di 500 euro di montepremi. I primi ad approdare ai quarti di finale sono stati Marco Chiarello (Forum Forlì) e tre giocatori del Ten Sport Center di Pinarella, Enea Vinetti, Diego Orlando e Federico Baldinini.

Tabellone principale, 3° turno: Massimo Ruspaggiari (2.7)-Pietro Vagnini (2.8) 7-5, 6-0, Nicola Tocci (2.8)-Riccardo Bogdan Pastrav (2.7) 6-4, 6-7, 11-9, Matteo Mucciarella (2.7)-Alex Vincenzi (3.2) 6-3, 6-1, Mattia Tommasi (2.7)-Leone Spadoni (2.8) 6-1, 6-2.

Ottavi: Marco Chiarello (2.7)-Federico Strocchi (2.7) 6-2, 6-3, Enea Vinetti (2.7)-Nicholas Scala (2.6, n.4) 6-3, 6-0, Diego Orlando (2.6, n.5)-Rafael Capacci (2.7) 6-2, 6-0, Federico Baldinini (2.6, n.7)-Jacopo Liverani (2.8) 6-1, 6-1.