Giovanni Chiapponi è il vincitore del Trofeo Bentasol, torneo di 4ª categoria maschile che si è concluso sui campi del Russi Sporting Club. Dopo aver concesso appena due game nei quarti a Raffaele Mazzoli (4.1, Tre Colli Brisighella) in semifinale, Chiapponi ha sconfitto 6-4 6-1 Nicolò Tronconi (4.1, Tre Colli Brisighella), poi in finale ha regolato 7-6 -2 Paolo Ranzi (4.2, Tc Faenza) che in semifinale si era imposto 6-3 4-6 6-2 su Alessandro Pecorari (4.1, Sporting Club Carpi).