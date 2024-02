Tennis, Cervia e Bagnacavallo in semifinale al Mingori

Partiti i tabelloni finali nel trofeo “Ivi Mingori”, il torneo regionale a squadre per Veterani. Nel tabellone Over 45 semifinali per il Ct Cervia, che ha beneficiato del forfait del Tc Sorbolo e per il Ct Bagnacavallo che ha battuto 2-1 il Ct Bologna. Sabato (dalle 14.30) in semifinale: Sporting Club Carpi-Ct Bagnacavallo e Ct Cervia-Ct Persiceto. Nei quarti Sc Carpi-Polisportiva 2000 Cervia 2-0.

Over 55. Approdano ai quarti, in programma sabato dalle 14.30, Ct Zavaglia, Tc Faenza e Tc Viserba. Negli ottavi Sport Club Ozzano-Ct Zavaglia 0-3: Riccardo Montanari-Mauro Tedeschi 6-2, 6-2, Gian Matteo Zanzi-Marino Turolla 6-0, 6-3, Gardini-Tovagliari b. Canova-Cenerini 6-7, 6-4, 10-6. Ct Casatorre-Ct Cavriago 1-2. Tc Faenza-Forum Tennis Forlì 3-0: Tiziano Minardi-Roberto Sanzani 6-1, 6-0, Paolo Bontempi-Andrea Fucacci 6-1, 6-1. Nel doppio vittoria di Rustichelli-Mini per forfait degli avversari. Ct Reggio Emilia-Ct Cacciari 2-1, Tc Viserba-Ct Albinea 2-0: Herman Amati-Alessandro Bartoli 6-3, 6-2, Roberto Sacchini-Giovanni Tiglio 6-0, 7-6. Quarti: Ct Zavaglia-Ct Cavriago, Tc Faenza-Ct Reggio Emilia, Tc Viserba-Sporting Club Sassuolo.

Ladies 40. Due squadre imolesi domenica (dalle 14.30) in campo nei quarti. Si tratta dell’Asbi Imola che ha battuto negli ottavi 2-0 il Ct Reggio Emilia C, e del Circolo Tennis Cacciari che ha battuto a domicilio per 2-1 lo Sporting Club Parma: Francesca Zurlini-Francesca Rubinato 6-4, 6-3, Silvia Poli-Teresa Pannone 3-6, 6-3, 11-9, Piccolomini-Rubinato b. Anghinolfi-Barbarini 6-3, 6-7, 11-9. Domenica: Asbi-Club Giardino Carpi e Ct Cacciari-Sc Vittorino da Feltre Piacenza.