Tennis, Cervia, Carpena e Zavaglia vincono in serie C

Terza giornata nella prima fase del campionato di serie C maschile. Nel 4° girone sconfitto il Tc Imola per 5-1 sui campi dello Sporting Club Carpi. Nel 5° girone a segno il Ct Cervia che ha battuto 4-2 il Ravenna Sport Center. Questi i parziali: Manuel Shuett-Elia Galizzi 6-0, 6-1, Marco Nanni-Enea Castelvetro 0-6, 6-2, 6-2, Stefano Stifani-Riccardo Foschini 7-6 (2), 6-4, Valerio Spada-Matteo Nibbio 6-3, 6-2, Nanni-Foschini b. Stifani-Schuett 6-4, 2-6, 10-6, Castelvetro-Mazzavillani b. Nibbio-Zauli 6-4, 6-4. Battuto in casa 4-2 il Tc Riccione dal Nettuno Bologna. I due punti per il team della Perla Verde sono arrivati da Andrea Bacchini che ha battuto Samuele Giacomazzi 6-3, 6-1 e dal doppio Casanova-Bacchini che si sono imposti 6-1, 6-2 su Giacomazzi-Pierini.

Nel 6° girone sconfitte le squadre romagnole: Tc Mirandola-Tc Ippodromo Cesena 5-1, Virtus Bologna-Ct Cerri 5-1. Nel 7° girone fanno la voce grossa Villa Carpena e Ct Zavaglia. Villa Carpena-Galimberti Team 4-2: Davide Brunetti-Marco Caporali 3-6, 6-2, 6-4, Jacopo Fiorini-Lorenzo Monti 7-6 (2), 6-2, Jamal Urgese-Duccio Caciolli 6-3, 6-2, Rafael Capacci-Enea Sabatini 6-2, 6-0, Caporali-Urgese b. Fiorini-Caciolli 6-2, 6-2, Zanetti-Monti b. Aratari-Sabatini 6-1, 6-2. Ct Zavaglia-Ct Casalboni 5-1: Matteo Mucciarella-Luca Andruccioli 5-7, 6-3, 3-0 e ritiro, Alberto Tomassoni-Mattia Benedetti 6-0, 6-3, Luigi Valletta-Giacomo Ercolani 1-0 e ritiro, Leone Spadoni-Alessandro Manduchi 6-2, 6-2, Spadoni-Mucciarella b. Tomassoni-Matteini 6-3, 6-2, Valletta-Benedetti b.Cola-Manduchi 6-1, 6-2.