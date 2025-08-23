Tennis, Cenciarini e la Baldazzi in finale al trofeo “Sidermec”

Alle battute finali il torneo Under 14 organizzato dal Tennis Valle del Rubicone, il 4° trofeo “Sidermec”. Nel femminile in finale Sofia Talamelli (Vico Tennis) e Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni). Semifinali: Sofia Talamelli (n.2)-Margherita Tesselli 6-0, 6-4, Ginevra Baldazzi (n.1)-Petra Salvi 6-2, 6-1. Nel maschile il primo finalista è Leonardo Cenciarini (Tc Riccione). Quarti: Edoardo Losole-Gabriele Barbieri 6-2, 6-0, Federico Sparagi (n.2)-Francesco Camagni 6-2, 6-3. Semifinali: Cenciarini-Mattia Vincenzi (n.1) 6-1, 6-0.