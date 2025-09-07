Tennis, Cecilia Spighi in semifinale a Pinarella

Emanuele Matteucci, Davide Sgarzi e Christian Giacalone si qualificano per le semifinali del torneo di 4° categoria organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Ottavi: Simone Balzani (4.2)-Cristiano Pinna (4.2) 3-6, 6-3, 10-8, Claudio Gualdi (4.3)-Lorenzo Gemignani (4.1, n.2) 6-0, 6-0. Quarti: Emanuele Matteucci (4.1, n.8)-Massimo Castori (4.2) 6-1, 6-3, Davide Sgarzi (4.1, n.4)-Fabio Altadonna (4.3) 6-3, 3-6, 11-9, Christian Giacalone (4.1, n.3)-Gianpaolo Magnani (4.3) 6-3, 6-3. Nel femminile quarti: Cecilia Spighi (4.2)-Anita Vernice (4.2) 6-2, 6-1.