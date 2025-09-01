Tennis, Ceccarelli, Carli, Borghi avanti tutta al Casalboni

Avanza il torneo di 3° categoria maschile e femminile del Ct Casalboni di Santarcangelo. Nel maschile ottavi per Nicolò Ceccarelli, Guido Giugliano, Valerio Carli e Mario Borghi, nel femminile si qualificano Bernadetta Soriano, Valentina Montebugnoli, Elisabetta Pastore e Claudia Crescentini.

Tabellone finale, terzo turno: Nicolò Ceccarelli (3.4)-Marco Storoni (4.1) 6-0, 6-0, Guido Giugliano (3.5)-Andrea Torri (3.4) 7-5, 2-6, 10-8, Valerio Carli (3.5)-Matteo Casadei (3.5) 6-4, 7-5, Simone Ricchi (3.5)-Fulvio Cesari (4.1) 7-6, 4-6, 10-6, Simone Padovani (4.1)-Gianmarco Palumbo (4.1) 6-0, 6-1, Mario Borghi (3.4)-Filippo Quadrelli (3.5) 6-7, 6-1, 10-7, Alessandro Manduchi (3.4)-Giovanni Fabiani (3.5) 6-2, 6-0.

Femminile, 1° turno tabellone finale: Camilla Speranza (3.5)-Claudia Crescentini (4.1) 6-4, 6-4, Margaret Tonelli (3.5)-Elisabetta Pastore (4.1) 6-3, 6-3. Secondo turno: Daniela Morigi (3.4)-Bernadetta Soriano (4.1) 6-0, 6-0, Valentina Montebugnoli (4.1)-Viola Moretti (3.5) 6-3, 2-6, 11-9.