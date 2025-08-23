Tennis, Cavassi, Giovanelli e Monti in semifinale al Cerri

Battute finali per il torneo nazionale Under 12, maschile organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. Si qualificano per le semifinali Tommaso Cavassi, Filippo Giovanelli e Tommaso Monti. Tommaso Cavassi-Christian Dreon (n.4) 6-2, 7-5, Tommaso Monti (n.2)-Gianmaria Mussoni 6-1, 6-1, Filippo Giovanelli (n.3)-Patrick Balc 6-3, 6-0. Intanto da oggi si gioca, sempre sui campi del Cerri, il torneo di 4° categoria maschile. Sono ben 116 i giocatori al via, si parte con la sezione Nc, poi la prima sezione che vede nel ruolo di teste di serie i 4.3 Marco Ragnetti, Roberto Pirani, Fabrizio Marchini, Nicolò Pari, Giuseppe Massari, Jorg Pfister, Matteo Tardini, Roberto Montori, Filippo Ricci, Riccardo Parma, Luca Sapucci, Daniele Mingucci, Federico Crisafulli, Mirko Zaffini, Cristian Pucci, Giulio Savino, Davide Sanchi, Emilio Frugieri, Marco Merli, Giuseppe Neri e Marco Fuschillo.