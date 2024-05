Tennis: Cavassi e Zammarchi vincono il “Golfetta” Under 10-12, gli Under 14 al San Marino Tc

CERVIA. Si è concluso al Ten Sport Center di Pinarella il trofeo “Golfetta” per Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 vittoria di Tommaso Cavassi, portacolori proprio del Ten di Pinarella, in finale su Mattia Sena (Ct Cicconetti) per 6-4, 6-2.

Under 10 maschile, semifinali: Tommaso Cavassi-Patrick Balc 6-1, 6-1, Mattia Sena-Alessandro Pinto 6-2, 7-5.

Nel torneo Under 12 maschile il successo è andato a Ludovico Zammarchi. Il portacolori del Tc Riccione, testa di serie n.3, ha battuto in semifinale Tiberio Giulio Speranza (n.2) per 2-6, 6-3, 12-10 ed in finale Diego Gentile per 6-4, 6-4. In semifinale Diego Gentile ha battuto 6-0, 6-0 Mattia Vincenzi (n.1).

La giudice di gara è stata Nicoletta Pignato, direttore di gara Thomas Rosti.

Da sabato va in scena, sempre sui campi del Ten Pinarella, il torneo Under 16, maschile e femminile, con 34 iscritti. Nel maschile sezione intermedia con queste teste di serie, nell’ordine Alex Vincenzi e Francesco Paolini. Nel tabellone finale n.1 Dario Zamagna, n.2 Federico Baldinini, n.3 Enea Vinetti.

SAN MARINO. Da oggi va in scena un nuovo torneo giovanile organizzato dal San Marino Tennis Club, il tabellone Under 14 maschile e femminile. Sono 30 i giocatori al via. Nell’Under 14 maschile primo tabellone Nc con teste di serie assegnate nell’ordine a Zeno Zani, Natan Cedioli e Pietro Fabbri. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine a Jacopo Andruccioli, Federico Attanasio, Alessandro Casanova e Jacopo Canini. Nell’Under 14 femminile n.1 Beatrice Zamboni, n.2 Giorgia Muratori.

Nel maschile il primo a qualificarsi per il tabellone finale è stato Pietro Fabbri (Tc Coriano), bene Mattia Piepoli (Tc Viserba) e Francesco Palmieri (Tc Coriano), nel main-draw avanza Pietro Gerani (Ct Cerri).

Maschile, 1° turno Nc: Mattia Piepoli-Lorenzo Praconi 6-2, 7-5, Francesco Palmieri-Nicolò Piepoli 6-1, 6-3. Turno di qualificazione: Pietro Fabbri (n.3)-Vittorio Patrignani 6-1, 6-3. Tabellone principale: Pietro Gerani-Diego Pasquinoni 6-1, 6-1.

Il giudice arbitro è Michele Moretti, direttore di gara Alessandro Bernardi.