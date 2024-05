Tennis, Catallo e la Samorì vincono a Villanova

Da venerdì a domenica il Tc Villanova di Bagnacavallo ha ospitato il torneo Under 14, con la formula Rodeo. Nel maschile successo di Ian Catallo: il portacolori del Tc Faenza ha battuto in semifinale Aaron Banzi 5-3, 4-1 e in finale con un doppio 4-0 Leonardo Aguiari che nell’altra semifinale aveva battuto Isacco Balzarelli 4-0, 5-3. Nel femminile successo di un’altra portacolori del Tc Faenza, Miriam Samorì che ha sconfitto in semifinale Alessia Rocchi 4-0, 4-0 e in finale 0-4, 4-2, 7-5 Angelica Bonetti.