Tennis: Castellucci vince il “Città di Forlimpopoli”, l’Open del Circolino entra nel vivo

FORLIMPOPOLI. Gran finale sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli per la prima edizione del trofeo “Città di Forlimpopoli”. Protagonisti del match-clou Elia Lazzeri (Nettuno Tennis Club) ed il beniamino di casa Iari Castellucci. Sui campi di casa ha vinto facilmente Castellucci, che al Tc “Luigi Laghi” svolge anche un ruolo tecnico, per 6-0, 6-2. Al termine i protagonisti della finalissima sono stati premiati dal maestro Thomas Golfarelli. Questi i verdetti del torneo di 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo). In semifinale Lazzeri si è imposto per 6-3, 4-3 e ritiro su Filippo Minotti (Tc “Laghi” Forlimpopoli), mentre Castellucci ha avuto ragione di Riccardo Delle Site per 6-3, 6-1.

Tabellone finale, ottavi: Riccardo Delle Site (3.4)-Federico Suzzi (3.5) 6-3, 7-5, Alessandro Monti (Nc)-Daniele Lusini (4.2) 6-0, 6-2. Quarti: Elia Lazzeri (3.4)-Fabrizio Foronci (3.3, n.1) 6-2, 6-2, Filippo Minotti (3.5)-Stefano Agostino (3.3, n.3) 6-2, 6-1, Riccardo Delle Site (3.4)-Massimiliano Antonini (3.3, n.4) 6-4, 4-6, 10-6, Iari Castellucci (3.3. n.2) b. Alessandro Monti (Nc) per rinuncia.

Il giudice di gara è stato Thomas Golfarelli, direttrice di gara Doretta Agnoletti.

Intanto il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli lancia sulla scena federale un nuovo torneo giovanile, la prima edizione del trofeo “Hotel Giannina Forlimpopoli” in programma dal 15 al 13 giugno per le categorie Under 12 e 14, maschili e femminili.

CESENATICO. Si avvicina alla fase clou il torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Parckin “Circolino” di Cesenatico. Il torneo ha un montepremi complessivo di 1000 euro. Conquista il 4° turno nel tabellone di 3° Riccardo Muratori (Ct Rimini), bene nel femminile Giulia Bancale (Tc Ippodromo) che si qualifica per il tabellone finale dove la n.1 è la 2.5 Anita Picchi.

Turno di qualificazione del secondo tabellone: Davide Sgarzi (4.2, n.3)-Iacopo Mariani (4.2) 1-6, 6-2, 11-9. Tabellone di 3°, 1° turno: Vittorio Freda (4.5)-Pietro Maltoni (3.5) 6-4, 6-4. 2° turno: Mattia Battistini (3.4)-Riccardo Briganti (3.5) 6-0, 6-1, Alex Balducci (3.4)-Federico Pizzinelli (4.2) 6-1, 6-2, Oscar Bisacchi (3.5)-Andrea Borghetti (3.4) 6-1, 6-1, Alessandro Manco (3.3)-Alessandro Bocchini (3.5) 6-1, 6-2.

3° turno: Enea Sabatini (3.3)-Marco Cola (3.3) 6-2, 6-7 (5), 10-7, Francesco El Dakhloul (3.2)-Federico Strocchi (3.2) 6-4, 6-3, Enea Carlotti (3.2)-Nicola Montagna (3.2) 2-6, 6-2, 10-8, Riccardo Muratori (3.2)-James Mohamed Aratari (3.3) 6-2, 7-6.

Nel femminile le iscritte sono 25. Tabellone di 3°, 4° turno: Chiara Giorgetti (3.2)-Carolina Bondi (3.3) 6-0, 4-6, 10-6. Turno di qualificazione: Giulia Bancale (3.1, n.2)-Carlotta Mercolini (3.1) 6-4, 6-1.

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.