Tennis, Casanova e Ginevra Baldazzi vincono a Riccione

Nel weekend il Tc Riccione ha organizzato il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel femminile successo di Ginevra Baldazzi. La portacolori del Ct Casalboni di Santarcangelo, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Greta Amaducci 4-2, 4-2 e in finale Petra Salvi (n.2) del Tennis Modena, per 4-2, 4-0. Semifinale: Salvi-Lavinia De Franco 4-0, 4-0.

Nel maschile finale tra Alessandro Casanova (Tc Riccione) e Leonardo Satta (Ct Zavaglia). Ha vinto Casanova, che si è imposto sui campi di casa per 5-4, 4-1. Semifinali: Casanova (n.1)-Leonardo Cenciarini (n.4) 4-1, 4-0, Satta (n.2)-Nicolò Bollini (n.6) 4-0, 4-1.