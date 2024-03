Tennis: Casalboni, Riccione C e Cacciari alla seconda fase del campionato Under 14 femminile

RIMINI. Conclusa la prima fase regionale a gironi del campionato Under 14 femminile. Nel primo girone si sono qualificati per la seconda fase Ct Casalboni e Tc Riccione C. Così nelle ultime due giornate: Ct Rimini-Ct Cerri 3-0 e Ct Casalboni-Tc Riccione C 2-1. Domenica scorsa: Ct Cerri-Tc Riccione C 0-3: Lola Arlotti-Isabella Maria Guglielmi Baccilieri 6-1, 6-2, Giorgia Muratori-Giulia Farina 6-3, 6-2, Zavaglia-Baldinini b. Baccilieri Guglielmi-Farina 6-0, 6-1. Ct Casalboni-Ct Rimini 2-1: Ginevra Baldazzi-Sofia Ferrari 6-2, 6-1, Maria Vittoria Tavano-Emma Moroni 7-5, 6-4, Barbieri-Baldazzi b. Tavano-Ferrari 6-3, 6-2. Nel 5° girone disco verde per la seconda fase per il Ct Cacciari Imola, sconfitto in casa nella terza giornata dal Country Club Villanova per 2-1: Viola Cuppini-Giulia Scheda 7-6 (4), 6-1, Camilla Levorato-Ludovica Monferini Morini 7-5, 6-1, Albertazzi-Scheda b. Cuppini-Levorato 2-6, 7-6 (5), 10-7. L’Asbi Imola è stato sconfitto 3-0 in casa dalla Virtus Bologna.