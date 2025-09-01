Tennis, Capacci al 2° turno a Massa

Con l’inizio del tabellone finale lancia la volata conclusiva il 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Ct Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro. Dalla sezione intermedia di 2ª categoria sono stati promossi sei giocatori: si tratta di Pietro Ricci, 17enne del club massese, Jacopo Landini (2.4), Martino Guidotti (2.5), che nel turno di qualificazione ha stoppato l’under 14 Riccardo Pretolani, il forlivese Rafael Capacci (2.7), bravo a imporsi in rimonta sul più quotato Alessio De Bernardis (2.5), tornato in questa stagione nella squadra del Ct Massa Lombarda, Nicola Ravaioli (2.5) e Tommaso Filippi (2.5).

Turno di qualificazione: Pietro Ricci (2.5) b. Tommaso Aprile (2.7) 6-0, 6-0, Jacopo Landini (2.4) b. Mattia Bandini (2.5) 4-6, 6-4, 6-0, Martino Guidotti (2.5) b. Riccardo Pretolani (2.7) 6-1, 6-2, Rafael Capacci (2.7) b. Alessio De Bernardis (2.5) 2-6, 6-4, 6-4, Tommaso Filippi (2.5) b. Matteo Trombini (2.5) 4-6, 7-6 (4), 6-3, Nicola Ravaioli (2.5) b. Gianmaria Bastoni (2.5) 6-2, 6-2. Tabellone finale, 1° turno: Rafael Capacci (2.7) b. Nicola Filippi (2.3) 2-6, 7-6 (5), 1-0 rit., Martino Guidotti (2.5) b. Alberto Morolli (2.3) per ritiro.