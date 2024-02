Tennis, Caniato e Lusa trionfano al Cacciari di Imola

E’ andato in scena da venerdì a domenica sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola il memorial “Iader Noferini”, il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, organizzato con la formula Rodeo nel ricordo del bravissimo tecnico imolese. Nel maschile sale sul gradino più alto del podio Tommaso Caniato. Il portacolori del Cus Ferrara ha battuto in semifinale il n.1 Dante Terzi per 5-3, 4-1 ed in finale Manuel Montefiori (Tc Faenza) ancora per 5-3, 4-1. Nell’altra semifinale Montefiori ha battuto 4-2, 4-0 Ian Catallo (n.2).

Nel femminile finale tra Noemi Lusa (Ct Conselice) e Miriam Samori (Tc Faenza). Ha vinto Noemi Lusa per 5-3, 4-2. Semifinali: Lusa (n.1)-Sofia Muccinelli 4-0, 4-1, Samorì-Sara Chierici 4-0, 5-3.

Il giudice di gara è stata Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.