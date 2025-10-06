Tennis, Cancellato e Briolini al 5° turno a San Marino

Avanza sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi. Tabellone di 4° categoria, secondo turno: Giuliano Battistini (4.5)-Piergiorgio Venturi (4.5) 6-1, 6-1, Gian Luigi Bonfè (4.4)-Gian Franco Frisoni (Nc) 6-0, 6-2,
Terzo turno: Luca Cantelli (Nc)-Giovanni Maria Cenni (4.3) 6-0, 6-0, Michele Simoni (4.5)-Mattia Andruccioli (4.4) 6-3, 6-0, Nicolò Carta (4.3)-Federico Crisafulli (4.3) 6-0, 6-3, Francesco Semprini (4.3)-Matteo Battistini (4.3) 7-6, 6-0. Quarto turno: Paolo Cancellato (4.3)-Lorenzo Maria Lico (4.2) 6-4, 6-2, Paolo Briolini (4.1)-Matteo Battistini (4.3) 7-6, 6-0.