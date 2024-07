Tennis, Campana in finale a Cesena

Giornate decisive sui campi del Ct Cesena per il torneo giovanile, memorial “William Matassoni”. Under 10 femminile, semifinali: Victoria Vivi-Anita Gozzi 6-1, 6-1, Micol Foggia-Lucia Tarlazzi 6-1, 6-2. Under 10 maschile, semifinali: Pietro Allegra-Francesco Camagni 6-2, 6-0, Patrick Balc-Tommaso Cavassi 6-3, 4-6, 10-5. Nell’Under 12 maschile il primo finalista è Matteo Campana, del Ct Cesena. Under 14 maschile quarti: Alessandro Casanova (n.4)-Filippo Urbini 6-1, 6-0, Giovanni Neri (n.1)-Tommaso Brandano 6-1, 6-0, Filippo Caminati (n.3)-Samuel Cavallini 6-3, 6-1, Ian Catallo (n.2)-Leonardo Carioni 6-2, 6-1. Under 16 femminile, semifinali: Giulia D’Altri (n.2)-Clare Molari 6-4, 6-1, Stella Rosorani (n.1)-Letizia Bazzocchi 6-4, 6-1. Nell’Under 16 maschile in finale Andrea Monti (Ct Cesena).