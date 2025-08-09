Tennis, caccia alla finale a Torre Pedrera

Vanno in scena oggi (dalle 13) sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera le semifinali nel torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Protagonisti annunciati dei match che mettono in palio un posto per il match-clou di domani sono Diego Zanni (Tc Viserba), Luca Massimo, il riminese Mattia Ricci e Nicolas Mateo Martinez, tecnico alla Galimberti Tennis Academy.Ottavi: Simone Piraccini (2.8)-Gabriele Chiletti (2.6) 6-4, 6-2, Christian Capacci (2.6)-Amedeo De Checchi (2.8) 6-0, 6-0, Luca Bartoli (2.6)-Luca Grasso (2.6) 6-2, 6-3, Diego Zanni (2.6)-Federico Baldinini (2.6) 0-6, 6-0, 6-0. Quarti: Nicolas Mateo Martinez (2.3, n.1)-Christian Capacci (2.6) 6-1, 6-4, Mattia Ricci (2.5, n.4)-Luca Bartoli (2.6) 6-2, 6-3, Diego Zanni (2.6)-Diego Sabattini (2.5, n.3) 6-2, 6-4. Passa anche il 2.4 Luca Massimo (n.2) per il forfait del suo avversario.