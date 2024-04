Tennis C donne, Tc Viserba a punteggio pieno

Due turni giocati e due vittorie per la squadra del Tennis Club Viserba impegnata nel campionato di serie C femminile. Inserito nel 3° girone della prima fase regionale a gironi, il Club riminese ha iniziato superando in casa 3-1 il Nettuno Tennis Club Bologna e poi è andato a vincere 3-1 in trasferta sui campi del Cus Ferrara. Questi i parziali: Marta Lombardini-Elena Ravani 7-6 (5), 6-2, Evelyn Amati-Martina Scagliarini 6-7 (4), 6-1, 6-2, Martina Ronconi-Marta Bertozzi 6-2, 6-2, Lombardini-Maggi b. Ravani-Ronconi 6-3, 6-2. Questa la classifica dopo due giornate: Tc Viserba 4, Nettuno Tc Bologna e Cus Ferrara 2, Sportissima Scandiano e Ct Massa 0. Domenica prossima turno di riposo per il Tennis Club Viserba che torna in campo il 14 aprile (dalle 9) per affrontare in casa la Sportissima Scandiano.