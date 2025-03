Tennis: C donne, seconda vittoria per San Marino

Giocata la seconda giornata della fase regionale del campionato di serie C femminile. Nel 2° girone il Ct Cacciari Imola è stato battuto 3-1 in casa dal Nettuno Tc Bologna, con l’unico punto conquistato da Martina Balducci che ha battuto 7-6 (5), 6-1 Alice Monducci Delucca. Nella 3° giornata di domenica (dalle 9) Circolo Tennis San Martino Bfc. Nel 3° girone sconfitto il Ct Rimini per 4-0 sui campi del Ct Argenta, mentre il Tc Faenza ha battuto 3-1 nel derby il Ct Massa: Sofia Regina-Maria Luce Ossani 6-3, 6-2, Crystal Aratari-Clara Sansoni 6-3, 6-2, Emma Lanzoni-Jana Savolt 6-0, 6-2, Sansoni-Regina b. Ossani-Savolt 7-5, 6-1. Domenica: Ct Massa-Ct Bologna e Tc Faenza-Ct Argenta. Nel 4° girone seconda vittoria consecutiva per il San Marino Tennis Club che ha battuto 4-0 a Cesena il Tc Ippodromo: Talita Giardi-Carolina Bondi 6-1, 6-0, Silvia Alletti-Camilla Fabbri 6-2, 4-6, 6-4, Serena Pellandra-Giulia Bancale 6-4, 6-4, Aletti-Giardi b. Fabbri-Marzocchi 6-2, 6-3. Il Tc Viserba privo della n.1 Marta Lombardini è stato sconfitto 3-1 sui campi del Cus Ferrara, con l’unico punto vinto dal doppio Bovara-Amati per 6-1, 6-3 su Ranieri-Ronconi. Domenica: Tc Viserba-Tc Riccione e Cus Ferrara-Tc Ippodromo.