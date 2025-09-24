Tennis, Brugioni, Casalboni, Prati avanti a Cervia

Si gioca il tabellone di 3° nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Cervia. In evidenza nel secondo tabellone del torneo cervese, dopo quello iniziale di 4°, Federico Antonini (Polisportiva Pontelungo Bologna), Nicolò Brugioni (Tc Viserba). Isaac Casalboni (Ct Cervia), Mario Borghi (Ct Cervia) e Luca Prati (Tc Ippodromo). Secondo turno: Federico Antonini (3.3)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-4, 6-2, Nicolò Brugioni (3.5)-Fabio Vinetti (4.1) 6-1, 6-3, Isaac Casalboni (3.3)-Valentino Salami (3.3) 4-6, 6-4, 10-8, Mario Borghi (3.4)-Andrea Lombardini (3.5) 6-4, 7-5, Elia Michelangelo Cicognani (3.4)-Alessandro Ciacci (3.5) 6-3, 6-3, Luca Prati (3.4)-Davide Faoro (3.5) 6-3, 6-4.