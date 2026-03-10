Tennis, Bosi al 4° turno a Pinarella

Avanza al Ten Sport Center di Pinarella il torneo di 4° categoria, maschile e femminile. Secondo turno: Elia Farneti (4.6)-Marco Assorti (4.5) 4-6, 6-2, 10-8, Daniele Bardi (Nc)-Donato Cinquino (4.5) 6-3, 6-2, Federico Boschi (Nc)-Lorenzo Canali (4.5) 6-4, 6-4, Umberto Saetti (Nc)-Gianpietro Domeniconi (4.4) 6-0, 6-0, Luca Giorgini (4.4)-Marco Alvaro Tordi (Nc) 6-1, 6-1, Alessandro Ursini (Nc)-Filippo Gatta (4.4) 6-4, 3-6, 10-3, Giovanni Melandri (Nc)-Manuel Fabbri (4.4) 6-2, 6-1. Terzo turno: Enrico Bosi (4.3)-Antonio Lupone (4.3) 6-2, 2-6, 10-5.