Tennis, Borghi e Rossi in semifinale al Maretennis

Avanza il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis di Bellaria. Conquistano le semifinali Mario Borghi e Bruno Rossi. Ottavi: Alessandro Laganà (3.4, n.1)-Gianluca Corradini (4.1) 6-1, 6-1, Fabrizio Mariani (3.4)-Alessandro Giannini (4.3) 6-0, 6-1, Mario Borghi (3.4)-Andrea Saponi (4.1) 5-7, 6-4, 10-7, Mattia Sirilli (3.4)-Andrea Lombardini (4.1) 6-3, 6-0, Bruno Rossi (3.4, n.2)-Rossano Paganelli (4.1) 6-0, 6-1, Mauro Della Vittoria (3.5)-Claudio Chiani (3.4, n.4) 6-2, 6-1, Mauro Antonelli (4.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4, n.3) 6-4, 6-4.Quarti: Mario Borghi (3.4)-Mauro Antonelli (4.4) 6-3, 6-0, Bruno Rossi (3.4, n.2)-Mattia Sirilli (3.4) 6-0, 6-1.