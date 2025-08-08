Tennis: Bonivento, Valletta e Beraldo nei quarti all’Open “Tozzi Green” di Villanova

E’ approdato ai quarti, in programma oggi dalle 18, il 12° Open maschile organizzato dal Tc Villanova di Bagnacavallo “Spartaco Belletti”. Si tratta del trofeo “Tozzi Green”, memorial “Francesco Maffi”, dotato di 8000 euro di montepremi, che terrà banco fino a domenica. Conquistano un posto tra i primi otto il cesenate Pietro Augusto Bonivento (Tc Rungg), il ravennate Luigi Valletta (Ct Zavaglia) ed il faentino Lorenzo Beraldo (Sporting Club Selva Alta). Oggi l’ingresso delle prime quattro teste di serie, nell’ordine i 2.1 Stefano Baldoni, Marcello Serafini, Alessandro Ingarao ed il 2.2 Luca Parenti. Ottavi: Pietro Augusto Bonivento (2.5)-Alessandro Beconi (2.4) 6-1, 3-6, 6-3, Edoardo Betti (2.3, n.5)-Samuel Zannoni (2.4) 6-2, 6-3, Lorenzo Beraldo (2.3, n.6)-Christian Capacci (2.6) 6-2, 6-4, Luigi Valletta (2.4)-Nicola Filippi (2.3, n.7) 6-3, 6-1. Il giudice di gara è Davide Amadori, direttore di gara Ennio Dragoni.