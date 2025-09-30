Tennis: Bonetti, Gostoli e Cardinali nei quarti a Viserba, Rossi, Savoia, Balzani e Mariani in semifinale al Vallesavio

VISERBA. Andrea Bonetti (Ct Cerri), Alessandro Gostoli (Ct Cerri) e Samuele Cardinali (Ct Casalboni) si qualificano per i quarti di finale nel torneo di prequalificazione Ibi di 4° categoria maschile, singolare e doppio, in corso sui campi del Tennis Club Viserba. Terzo turno: Lorenzo Salvoni (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-1, 6-3, Fulvio Fracassi (4.2)-Marco Sartini (4.4) 6-4, 6-1. Ottavi: Romeo Fabbri (4.2)-Fulvio Fracassi (4.2) 6-0, 6-3, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Alberto Amadio (4.2) 6-3, 6-0, Jacopo Paladini (4.2)-Paolo Briolini (4.1, n.7) 7-5, 7-5, Andrea Bonetti (4.1, n.5)-Matteo De Angeli (4.3) 6-4, 6-4, Alessandro Gostoli (4.1, n.6)-Francesco Semprini (4.3) 6-2, 4-6, 10-8, Samuele Cardinali (4.3)-Daniele Mastromattei (4.1, n.2) 7-5, 7-5.Nel doppio finale tra le coppie formate da Alberto Amadio ed Andrea Milano e Francesco Banini-Nadir Sartori. Semifinali: Amadio-Milano (n.1) b. Bianchi-Bucci 7-5, 6-1, Banini-Sartori b. Cenci-Prioli (n.2) 6-0, 7-5.MERCATO SARACENO. Si è allineato alle semifinali il torneo di 4° categoria maschile organizzato dalla Poli. Quarti: Mariani-Guerrini 6-3, 6-2, Rossi-Magrini 6-1, 6-3, Savoia-Ricci 6-3, 1-6, 10-3, Balzani-Mengozzi 4-6, 6-4, 11-9.